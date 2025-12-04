Cesena conferma il Bollino Rosa | l’ospedale tra le eccellenze nazionali per la salute femminile

Cesenatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno gli ospedali della Romagna (Cesena, Faenza, Forlì, Lugo, Ravenna, Riccione e Rimini) sono stati premiati dalla Fondazione Onda, che da vent'anni promuove un approccio alla salute orientato al genere, con il Bollino Rosa, per il biennio 2026-2027, durante la cerimonia svoltasi al. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

cesena conferma il bollino rosa l8217ospedale tra le eccellenze nazionali per la salute femminile

