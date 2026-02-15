Orrore nell’azienda | bufale morte date in pasto agli animali Area trasformata in cimitero | FOTO
Un'azienda bufalina a San Tammaro è stata sequestrata dopo aver scoperto che aveva usato bufale morte come mangime per gli animali. La polizia ha trovato carcasse abbandonate in un’area che ora somiglia a un vero e proprio cimitero. La scoperta nasce da una denuncia di alcuni residenti che avevano notato odori sgradevoli e attività sospette nel sito.
Maxi operazione della Polizia Provinciale di Caserta in località Demaniale: sequestro di 30mila metri quadrati, denunciato il titolare per reati ambientali e maltrattamento Un’operazione di vasta portata ha portato al sequestro di un’azienda bufalina in località “Demaniale”, nel territorio di San Tammaro. L’intervento rientra nell’attività di controllo ambientale condotta dalla Polizia Provinciale di Caserta su scala provinciale. A poca distanza dall’allevamento è stata individuata un’area di circa mille metri quadrati utilizzata come deposito incontrollato di resti animali. Sul posto sono stati rinvenuti crani, mandibole, femori e altre ossa in avanzato stato di decomposizione.🔗 Leggi su Casertanews.it
“Carlomagno ha saputo in carcere della morte dei genitori”: ora è sorvegliato a vista. La sorella di Federica: orrore nell’orrore
Claudio Carlomagno, attualmente detenuto nel carcere di Civitavecchia per l’omicidio di Federica Torzullo, è sotto sorveglianza a vista.
Orrore nell'azienda agricola: sospesa attività per lavoratori in nero, farmaci scaduti e sporcizia nei localiLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Serre, trovato un cadavere nella vasca per la raccolta del letame di un’azienda che alleva bufaleMacabro rinvenimento in un’azienda che alleva bufale a Serre, in provincia di Salerno. Un 37enne è stato trovato morto in una vasca per la raccolta del letame. È il cognato di un lavoratore. Si indaga ... fanpage.it
Trovati altri 16 cani morti nella discarica dell’orrore tra Loreto e Porto Recanati: le salme salgono a 43 in pochi giorni facebook
Ebrei, omosessuali, rom, dissidenti: non numeri ma vite spezzate. L’orrore cresce nell’indifferenza. Antisemitismo e intolleranza vanno fermati, oggi. A questo serve ricordare e raccontare l’atrocità dell’Olocausto e del nazifascismo #giornatadellamemoria #mai x.com