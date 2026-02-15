Orrore nell’azienda | bufale morte date in pasto agli animali Area trasformata in cimitero | FOTO

Un'azienda bufalina a San Tammaro è stata sequestrata dopo aver scoperto che aveva usato bufale morte come mangime per gli animali. La polizia ha trovato carcasse abbandonate in un’area che ora somiglia a un vero e proprio cimitero. La scoperta nasce da una denuncia di alcuni residenti che avevano notato odori sgradevoli e attività sospette nel sito.