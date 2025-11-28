Orrore nell' azienda agricola | sospesa attività per lavoratori in nero farmaci scaduti e sporcizia nei locali

Azienda agricola sospesa a Roccasecca: i Carabinieri hanno riscontrato lavoratori irregolari e gravi carenze igienico-sanitarie. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

orrore nell azienda agricola sospesa attivit224 per lavoratori in nero farmaci scaduti e sporcizia nei locali

© Notizie.virgilio.it - Orrore nell'azienda agricola: sospesa attività per lavoratori in nero, farmaci scaduti e sporcizia nei locali

