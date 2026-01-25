Carlomagno ha saputo in carcere della morte dei genitori | ora è sorvegliato a vista La sorella di Federica | orrore nell’orrore

Claudio Carlomagno, attualmente detenuto nel carcere di Civitavecchia per l’omicidio di Federica Torzullo, è sotto sorveglianza a vista. La misura è stata adottata dopo che ha appreso della morte dei propri genitori in carcere. La notizia ha suscitato grande dolore e preoccupazione, aggiungendosi alla complessa vicenda giudiziaria e personale che coinvolge il destinatario di questa misura di sicurezza.

Roma, 25 gennaio 2026 – È sorvegliato a vista Claudio Carlomagno, nella cella del carcere di Civitavecchia dove si trova per l’omicidio di Federica Torzullo, per paura che possa farsi del male dopo che “è venuto a conoscenza della morte dei genitori”. A rendere nota la situazione è l’avvocato difensore dell’imprenditore 45enne, Andrea Miroli. Ieri, sabato 24 gennaio, la scoperta: Pasquale Carlomagno e Maria Messineo si sono uccisi, impiccati nel garage della loro villetta, dopo aver lasciato un messaggio d’addio all’altro figlio. Un’altra tragedia che scuote di nuovo la comunità di Anguillara Sabazia, un comune nella città metropolitana di Roma di appena 19mila abitanti, già sconvolta dal femminicidio e su cui ancora si cercano risposte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

