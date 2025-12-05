A 67 anni spacciava eroina e offriva ai consumatori la propria casa per assumere la droga

Un via vai sospetto in un residence della zona mare di Rimini ha messo in allarme gli inquirenti della Municipale che, dopo essersi appostati nei pressi della struttura ricettiva, hanno avuto le conferme che cercavano. Allo stesso tempo hanno notato come, molte delle persone che entravano e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

A soli 19 anni finisce nei guai per spaccio: arrestato dai carabinieri - facebook.com Vai su Facebook

Arrestata 67enne per spaccio: in casa 11 grammi di eroina e 1.200 euro in contanti - Una donna di 67 anni è stata arrestata ieri pomeriggio dalla Polizia Locale di Rimini con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo sanmarinortv.sm

Rimini, a 67 anni spaccia eroina e viene arrestata - È stata tratta in arresto nel pomeriggio di ieri una donna italiana, di 67 anni, fermata dalla Polizia Locale di Rimini con l’accusa di spaccio di ... Si legge su msn.com

Rimini, spacciava in casa: arrestata pusher 67enne - E' stata arrestata nel pomeriggio di ieri, giovedì 4 dicembre, una cittadina italiana, di 67 anni, fermata dalla Polizia Locale di Rimini con l’accusa di ... Si legge su chiamamicitta.it

Incensurato e disoccupato ma con eroina e cocaina in cucina, giovane pescarese arrestato - La polizia ha tratto in arresto a Pescara un ragazzo di 30 anni che dovrà rispondere del reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio ... Si legge su ilpescara.it