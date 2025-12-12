Dall’eldorado dell’eroina alle piazze fantasma della coca | dove e come si spaccia in Brianza

L'area delle Groane, vasta e verde, nasconde un lato oscuro legato al traffico di droga. Tra pusher e acquirenti, questa zona rappresenta un punto nevralgico nello spaccio di sostanze come eroina e coca, evidenziando una realtà spesso invisibile ai più ma presente nelle cronache locali.

Con oltre 8mila ettari di superficie è uno dei polmoni verdi della Brianza. Spesso è finito sulle pagine della cronaca nera: pusher e persone a caccia di una dose sono gli abitanti silenti di un parco, quello delle Groane, all’interno del quale è possibile acquistare droga al dettaglio o. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Cerca Video Caricamento del Video...

Sabato 6 dicembre dalle 22.00 Una delle band che si esibira' nel nostro palco sono gli @aguirreofficialpage !!!!!! Conosciamoli meglio : Il nome AGUIRRE è un doppio omaggio: al regista Werner Herzog e al personaggio cui si ispira il suo film “Aguirre – Furore - facebook.com Vai su Facebook