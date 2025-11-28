Cultura Campania il 6 e 7 dicembre porte aperte al futuro digitale della cultura regionale 

Napoli ospita ‘Cultura Campania’: due giorni di innovazione digitale per scoprire musei e patrimonio culturale in chiave interattiva. La Regione Campania, attraverso la Direzione Generale Politiche Culturali e Turismo, presenta il 6 e 7 dicembre a Napoli, lungo Via Duomo – la “Strada dei Musei”, la prima edizione di “Cultura Campania – Ecosistema Digitale per la Cultura. Orizzonti digitali e patrimonio culturale”. L’evento è dedicato alla piattaforma regionale che promuove e valorizza il patrimonio culturale mediante l’impiego delle tecnologie digitali, raggiungibile all’indirizzo cultura. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

