Nasce Altavilla Edizioni | la nuova Città Alta della cultura inaugura con poesia e narrativa illustrata

Questa mattina ad Avellino è nata Altavilla Edizioni, una nuova casa editrice che si propone come una vera “Città Alta” della cultura. L’obiettivo è creare uno spazio dedicato alla poesia e alla narrativa illustrata, dove la qualità delle parole e l’indipendenza siano al centro. La nascita di questa realtà segna un passo importante nel panorama editoriale locale, portando nuove opportunità per scrittori e artisti.

Dal Terebinto Edizioni un nuovo marchio dedicato alla creatività letteraria: esordio con due titoli, tra introspezione poetica e immaginazione infantile Il panorama editoriale si arricchisce di una nuova realtà culturale: nasce Altavilla Edizioni, marchio fondato ad Avellino e pensato come "Città Alta" della cultura, un luogo ideale dove si coniugano profondità, indipendenza e bellezza della parola. Parte integrante del progetto Il Terebinto Edizioni, Altavilla amplia e diversifica la proposta della casa madre, con una vocazione dedicata alla creatività narrativa, alla poesia, alla letteratura per ragazzi e a progetti audio e multimediali.

