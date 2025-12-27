Guidano sotto l’effetto di alcol e droga Scattano multe e denunce in serie
Un Natale all’insegna dei controlli da parte dei carabinieri del comando provinciale di Macerata, che in questi giorni di festa ha disposto un servizio di prevenzione volto a garantire la sicurezza dei cittadini. I controlli hanno interessato diversi centri della provincia e le strade più trafficate, con posti di blocco e accertamenti anche nei locali. Un 35enne italiano, residente a Montecassiano, è stato fermato e controllato al volante della sua auto ed è risultato positivo all’alcoltest, con un tasso di 1,48 gl, triplo rispetto al limite consentito. Per lui, oltre alla denuncia, è scattato il ritiro della patente, mentre il veicolo è stato affidato ad una persona idonea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
