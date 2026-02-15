Opera Sant’Antonio 55mila pasti in un anno e nuovo direttivo

Opera Sant’Antonio ha distribuito 55mila pasti in un anno, a causa dell’aumento delle richieste di aiuto alimentare. La onlus ha annunciato il rinnovo del suo direttivo e ha condiviso i risultati del 2025, con numeri che mostrano come la struttura di via della Fiera continui a essere fondamentale per la comunità. Dopo il successo della serata del 14 gennaio al Teatro Galli, dedicata ai 25 anni di attività, l’associazione guarda avanti con nuovi progetti e iniziative.

Dopo il grande successo della serata del 14 gennaio al Teatro Galli, che ha celebrato i primi 25 anni di attività, Opera Sant'Antonio per i poveri – Odv guarda al futuro annunciando il rinnovo dell'Organo di Amministrazione e presentando i numeri del 2025, che confermano il ruolo centrale della struttura di via della Fiera. Il nuovo direttivo segna un cambio di passo nel segno della partecipazione laica e femminile: su 5 membri, 3 sono donne laiche. Presidente è fra Adriano Parenti, vicepresidente Elisa Massi, segretario Patrizia Roda, direttore fra Giordano Ferri e vicedirettore Romana Maria Bezzi.