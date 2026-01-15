Ogni anno, la Caritas prepara circa duemila pasti destinati a chi si trova in difficoltà, utilizzando principalmente eccedenze alimentari per il 75% delle materie prime. Per migliorare il servizio, l’organizzazione si appresta ad acquisire un nuovo furgone, potenziando la distribuzione e garantendo continuità alle attività di assistenza.

Duemila pasti l’anno preparati alla Caritas per chi è in difficoltà e il 75% della materia prima ora deriva dalla raccolta di eccedenze alimentari. E’ emerso ieri durante la presentazione da parte del direttore Caritas Marco d’Aurizio e del vicesindaco Samuele Animali. La Caritas di Jesi è ufficialmente entrata in possesso di un nuovo furgone adibito alla raccolta e alla distribuzione delle eccedenze alimentari in un supermercato (la Coop) e altri sette-otto rivenditori di ortofrutta e alimentari. Il Comune ha partecipato al bando regionale e una volta ottenuti i fondi ha comprato e dato in comodato d’uso il mezzo alla Caritas in prima linea per la lotta alla povertà della città: i numeri della mensa della Caritas sono infatti in continuo aumento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alla Caritas duemila pasti l’anno. Ed ora avrà un nuovo furgone

