Omaggio a Flavio Torello Baracchini Un monumento per l’eroe dell’aviazione

Domani, nella sala consiliare, si terrà una conferenza per ricordare Flavio Torello Baracchini, nato il 28 luglio 1895 a Villafranca Lunigiana. La cerimonia celebra i 130 anni dalla nascita dell’eroe dell’aviazione, morto durante un volo di addestramento nel 1928. La figura di Baracchini viene ricordata come un pioniere che ha contribuito allo sviluppo dei primi velivoli militari italiani. Un grande quadro con il suo ritratto sarà esposto durante l’evento, accompagnato da foto d’epoca e ricordi di chi lo ha conosciuto.

Domani, nella sala consiliare, si terrà una conferenza commemorativa per i 130anni dalla nascita del capitano pilota Flavio Torello Baracchini, nato il 28 luglio 1895 a Villafranca Lunigiana. Decorato di Medaglia d'oro al Valor militare, fu tra i più celebri 'assi' dell'aviazione italiana durante la Prima guerra mondiale. L'iniziativa, promossa dall' Associazione Arma Aeronautica, sezione Massa-Carrara, vedrà la partecipazione di autorità civili, militari e religiose, oltre a circa 80 studenti provenienti da diversi istituti scolastici del territorio, coinvolti in un percorso culturale e formativo dedicato alla figura dell'eroe lunigianese.