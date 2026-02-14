Massa Carrara ricorda Baracchini | conferenza e progetto monumento per l’eroe dell’aviazione italiana

A Massa Carrara, il Comune ha deciso di ricordare Flavio Torello Baracchini, morto durante la Prima Guerra Mondiale, per la sua importanza come eroe dell’aviazione italiana. La scelta nasce dalla volontà di valorizzare il contributo di questo figlio della città, che ha segnato la storia aeronautica. Nei prossimi giorni si terrà una conferenza e si avvierà un progetto per erigere un monumento dedicato a lui, con un’attenzione particolare ai dettagli della sua carriera militare.

Massa Carrara celebra i 130 anni della nascita dell'asso dell'aviazione Flavio Torello Baracchini. Massa Carrara si prepara a rendere omaggio a uno dei suoi figli più illustri: il Capitano Pilota Flavio Torello Baracchini, eroe della Prima Guerra Mondiale. Lunedì 16 febbraio, in sala consiliare, si terrà una conferenza commemorativa per celebrare il 130° anniversario della sua nascita, mentre parallelamente prende forma un progetto per la realizzazione di un monumento in suo onore, un'iniziativa che coinvolge attivamente le scuole del territorio. Un eroe del cielo apuano. Flavio Torello Baracchini nacque il 28 luglio 1895 a Villafranca Lunigiana, un piccolo borgo immerso nelle colline apuane.