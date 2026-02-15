Olympique Marsiglia nel caos dopo De Zerbi si dimette anche Benatia Le Parisien
L'Olympique de Marseille attraversa un momento difficile: dopo l'addio di Roberto De Zerbi, anche il direttore sportivo Medhi Benatia ha deciso di lasciare il club. La decisione di Benatia arriva a pochi giorni dalle dimissioni dell'allenatore, lasciando il team senza una guida chiara e aumentando il caos interno. La squadra si trova ora in piena crisi, con molte questioni da risolvere rapidamente.
È un vero terremoto in casa Olympique de Marseille. In piena crisi sportiva, dopo l’addio di Roberto De Zerbi, anche il direttore sportivo Medhi Benatia ha annunciato le proprie dimissioni, aggravando ulteriormente la situazione del club marsigliese. Ne scrive Le Parisien Attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo X (ex Twitter), il dirigente 38enne ha spiegato di aver presentato la lettera di dimissioni già lunedì 9 febbraio: “Mi sono assunto la responsabilità e ho deciso di porre fine alla mia collaborazione con il Marsiglia. Me ne vado con la sensazione di aver dato il massimo professionalmente, ma con il rammarico di non essere riuscito a calmare l’atmosfera attorno al gruppo, che a mio avviso è più che in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
“L’Olympique di Marsiglia tiene a ringraziare il tecnico per il suo lavoro, il suo impegno, la sua professionalità e serietà, in particolare per il secondo posto ottenuto nella stagione 2024-25. Il club gli augura il meglio per il continuo della sua carriera” x.com