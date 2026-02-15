Marsiglia nel caos | dopo De Zerbi si dimette anche Benatia È il fallimento totale

A Marsiglia, la tensione esplode quando Benatia lascia il suo incarico, pochi giorni dopo le dimissioni di De Zerbi. La squadra vive momenti di confusione e sbandamento, con i tifosi che si chiedono cosa succederà adesso. La serie di cambiamenti dimostra quanto sia difficile mantenere l’equilibrio tra le mura del Vélodrome.

Il terremoto sportivo che ha scosso le fondamenta del Vélodrome ha trovato la sua replica definitiva, quella che sancisce la fine di un'era mai realmente sbocciata. Con un comunicato affidato ai propri canali social, Medhi Benatia ha ufficializzato le sue dimissioni da consigliere sportivo dell' Olympique Marsiglia, seguendo a ruota l'addio di Roberto De Zerbi. È il crollo verticale di un triumvirato che avrebbe dovuto riportare la compagine provenzale ai vertici del calcio francese e che invece, a soli 18 mesi dal suo insediamento, si sgretola sotto il peso di risultati deludenti e di una piazza incapace di perdonare l'umiliazione subita nel Classique contro il PSG.

