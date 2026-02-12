Il Marsiglia sta vivendo giorni di grande confusione. Dopo le dimissioni di De Zerbi e di Benatia, il club si trova senza allenatore e senza una guida chiara. La situazione al Vélodrome resta tesa, con i tifosi e i giocatori che aspettano di capire chi prenderà il timone della squadra nelle prossime settimane. La società cerca una soluzione rapida per uscire da questa fase di incertezza.

Il Vélodrome è al centro di una fase di transizione intensa, innescata dall'addio del tecnico e accompagnata da tensioni che incidono sul piano tecnico e societario. Decisioni chiave stanno definendo il futuro immediato della squadra e del progetto sportivo. La separazione da Roberto De Zerbi ha innescato una risposta rapida dal vertice, evidenziando la necessità di una gestione coordinata della transizione. Medhi Benatia, fino a poco prima consigliere sportivo, ha presentato le dimissioni e ha offerto al presidente Pablo Longoria la disponibilità a lasciare l'incarico. La risposta della proprietà è stata immediata e netta: le dimissioni non sono state accolte, poiché la direzione ritiene indispensabile la competenza di Benatia in questa fase cruciale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Marsiglia nel caos: De Zerbi lascia, Benatia si dimette, chi sarà il allenatore?

Approfondimenti su Marsiglia Caos

Dopo l’addio di De Zerbi, il club francese si ritrova nel caos.

Il Marsiglia cerca un nuovo allenatore dopo l’addio di Roberto De Zerbi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Marsiglia Caos

Argomenti discussi: Un folle in bici si getta nella corsa, blocca la fuga e sorride alle telecamere: caos a Marsiglia; Marsiglia, bufera De Zerbi: le epurazioni del tecnico e la rissa in allenamento; De Zerbi lascia il Marsiglia: caos spogliatoio e risultati deludenti; Mason Greenwood perde il suo mentore: Roberto De Zerbi lascia il Marsiglia dopo l'umiliante sconfitta nel Classico contro il PSG.

Caos totale a Marsiglia: l'addio di De Zerbi e le dimissioni di Benatia, il retroscenaCaos totale all'Olympique Marsiglia. Dopo la decisione di rescindere consensualmente il contratto con l'ormai ex tecnico Roberto De Zerbi, la struttura sportiva del club francese ha rischiato di esser ... msn.com

Dalla Francia - Marsiglia nel caos: dopo l'addio di De Zerbi, Benatia ha presentato le sue dimissioniSituazione caotica in quel di Marsiglia, alla ricerca di un nuovo tecnico dopo l'addio di De Zerbi. Nel frattempo, spunta un retroscena sul ds Benatia. msn.com

Marsiglia sempre più nel caos e Roberto De Zerbi al centro delle polemiche Nonostante la vittoria per 3-0 in Coppa, la tifoseria dell'OM si è fatta sentire sugli spalti contro società e squadra, rimarcando ancora una volta la pesante eliminazione dalla Champi - facebook.com facebook

#Marsiglia, che caos! Ecco cosa sta succedendo x.com