Oltre la retorica della manutenzione | risorse competenze e responsabilità nella gestione del territ

A Cetraro, la mancanza di interventi di manutenzione nel territorio è causata dalla lentezza della burocrazia, che rallenta i lavori di prevenzione. Le autorità locali segnalano che le procedure troppo complesse impediscono di intervenire tempestivamente su scuole e strade. Un esempio concreto riguarda il ritardo nella riparazione di alcune scuole dopo le recenti piogge.

Cetraro e la Lunga Attesa della Prevenzione: Quando la Burocrazia Blocca la Manutenzione del Territorio. Cetraro, Calabria – Un torrente ostruito, un rischio di esondazione imminente, e un nullaosta regionale atteso da mesi. La storia del sindaco di Cetraro, alle prese con una burocrazia che paralizza interventi di manutenzione ordinaria, è il simbolo di una gestione del territorio fragile e di un sistema che fatica a proteggere i cittadini dalle conseguenze degli eventi estremi. Una complessità che affonda le radici in una stratificazione di competenze, risorse insufficienti e procedure eccessivamente lente.🔗 Leggi su Ameve.eu

