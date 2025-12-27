I magistrati della Corte dei Conti | La riforma del governo è una pagina buia Indebolita la responsabilità nella gestione del denaro dei cittadini

"Oggi si scrive una pagina buia per tutti i cittadini ". Dopo averla criticata pubblicamente e aver avvertito dei rischi, l'Associazione Magistrati della Corte dei Conti reagisce così all' approvazione definitiva da parte del Senato della riforma che indebolisce il controllo della magistratura contabile. Che è "chiamata dalla Costituzione a garantire che le risorse pubbliche siano destinate ai servizi alla collettività e non siano sprecate, per imperizia o corruzione ", ricorda in una nota. La riforma "segna un passo indietro nella tutela dei bilanci pubblici e inaugura una fase in cui il principio di responsabilità nella gestione del denaro dei cittadini risulta sensibilmente indebolito ".

