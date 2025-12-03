Oltre la neutralità dello storico | La retorica della storia Hayden White e la svolta linguistica nella seconda metà del Novecento di Fabio Milazzo

“La retorica della storia. Hayden White e la svolta linguistica nella seconda metà del Novecento” di Fabio Milazzo affronta uno snodo cruciale del pensiero storico: la trasformazione radicale del modo con cui ci si è approcciati alla storia nel secondo Novecento, nel pieno della crisi delle grandi narrazioni e dell’avanzata del postmodernismo. Il volume non si limita a offrire un profilo critico di “Metahistory”, l’opera più celebre e controversa di Hayden White, ma costruisce invece un itinerario intellettuale che permette al lettore di comprendere come e perché la “svolta linguistica” sia stata capace di cambiare la storiografia dall’interno. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Oltre la neutralità dello storico: “La retorica della storia. Hayden White e la svolta linguistica nella seconda metà del Novecento” di Fabio Milazzo.

