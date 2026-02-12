Curling tutto facile per la Svezia di Hasselborg nel secondo match delle Olimpiadi cade la Gran Bretagna

La squadra di Hasselborg domina il secondo match delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, portando a casa una vittoria facile contro la Gran Bretagna. La partita si è conclusa senza grandi difficoltà per le svedesi, che hanno mostrato sicurezza e precisione. La Gran Bretagna, invece, ha faticato a contenere l’attacco delle avversarie e ha concluso il match con poche speranze di rimonta. È stata una giornata positiva per la Svezia, che si prepara a proseguire il torneo con fiducia.

Si conclude una seconda sessione importante nel Round Robin del torneo di curling femminile valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un segmento che, purtroppo, come sappiamo non ha sorriso all'Italia, caduta malamente in sette end al cospetto della Corea del Sud per 2-7. Ma come sono andati gli altri match in programma? E' rimasta a bocca asciutta anche la Gran Bretagna, squadra che ha incasellato esattamente come Stefania Constantini e compagne la seconda sconfitta consecutiva cedendo il passo alla Cina per 7-4 in un match indirizzato nell'ottavo end, dove le asiatiche hanno rubato una preziosissima mano da due punti.

