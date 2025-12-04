Sul Garda sono terminate le riprese del prossimo film con Valerio Golino

Per oltre un mese i borghi più belli del Garda bresciano (e non solo) si sono trasformati in un vero e proprio set hollywoodiano. Chiese, ville, ma anche una pescheria e il palazzo del Comune di Salò sono finite sul grande schermo, sotto la direzione del regista salodiano Marco Perego. Le riprese. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

