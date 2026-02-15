Olimpiadi Milano-Cortina | Vittozzi oro nel biathlon argento nello snowboard cross con Moioli

Lisa Vittozzi ha conquistato l’oro nel biathlon a Anterselva, perché ha mantenuto un ritmo costante e preciso durante la gara ad inseguimento. La vittoria si è concretizzata grazie alla sua abilità nel tiro e alla resistenza sulla neve, battendo la finlandese Minkkinen e la norvegese Kirkeeide. Nel frattempo, la gara di snowboard cross ha regalato un’altra medaglia, con Michela Moioli che si è piazzata seconda, portando a casa l’argento.

CORTINA – Giornata straordinaria per l'Iatlia delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dopo il secondo oro di Federica Brignone, arriva la medaglia d'oro per Lisa Vittozzi che vince la gara ad inseguimento di biathlon ad Anterselva davanti alla finlandese Suvi Minkkinen e alla norvegese Marem Kirkeeide. E' la medaglia numero 22 per l'Italia team, l'ottava d'oro, la prima per il biathlon alle Olimpiadi. Si concede il bis olimpico anche Michela Moioli che conquista il secondo posto nello snowboard cross team misto in coppia con Lorenzo Sommariva. In mattinata gli azzurri del fondo avevano vinto la medaglia di bronzo nella staffetta maschile.