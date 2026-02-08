Olimpiadi Milano-Cortina | Vittozzi trascina la mista di biathlon all’argento Dalmasso di bronzo nello snowboard

L’Italia conquista due medaglie nella seconda giornata dei Giochi di Milano-Cortina. Vittozzi porta a casa l’argento nella staffetta mista di biathlon, mentre Dalmasso si aggiudica il bronzo nello snowboard. Due risultati che portano un po’ di gioia, anche se restano i rimpianti per qualche chance sfuggita.

Italia tra gloria e rimpianti. Nella seconda giornata di gare dei Giochi di Milano-Cortina, l’Italia raccoglie un argento nel biathlon e un bronzo nello snowboard, due medaglie che raccontano una storia a metà tra orgoglio e rimpianto. Ad Anterselva la staffetta mista con Giacomel, Hofer, Wierer e Vittozzi conferma la solidità del movimento azzurro, mentre a Livigno Lucia Dalmasso salva l’onore dello snowboard dopo il crollo del Dream Team, travolto dalla pressione olimpica. Argento olimpico ad Anterselva: il biathlon azzurro riparte da una certezza. Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi consegnano all’Italia la prima medaglia del biathlon ai Giochi, un argento pesante nella staffetta mista 4×6 km nella cornice elettrica della Biathlon Arena di Anterselva, davanti a 19mila spettatori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

L'Italia porta a casa due medaglie di bronzo e un argento alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono iniziate con alcune sorprese.

