Olimpiadi Milano-Cortina | l’azzurra Moioli è bronzo nello snowboard cross
Michela Moioli conquista la medaglia di bronzo nello snowboard cross ai Giochi di Milano-Cortina, dopo che una caduta nel corso della gara l’ha rallentata. La campionessa azzurra, già vincitrice di un oro a Pyeongchang nel 2018 e di un argento a Pechino nel 2022, si è risollevata rapidamente e ha tagliato il traguardo con determinazione. La sua prestazione si è svolta sulla pista di Cortina, davanti a un pubblico entusiasta.
LIVIGNO – Arriva oggi, 13 febbraio 2026, la diciottesima medaglia azzurra. Michela Moioli, dopo l’oro di PyeongChgang 2018 e l’argento a Pechino 2022, è ancora sul podio olimpico: bronzo dello snowboardcross ai Giochi di Milano Cortina. Si tratta del terzo podio olimpico per l’atleta bergamasca. Il titolo olimpico è andato all’australiana Josie Baff. Argento alla ceca Eva Adamczykova. Partita lenta nella parte iniziale, come in semifinale, l’azzurra ha faticato a trovare il ritmo ma è riuscita nelle curve finali a raggiungere le avversarie, restare agganciata e indovinare la giusta linea per conquistare uno storico podio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Approfondimenti su olimpiadi milano
Michela Moioli, chi è l’azzurra bronzo nello snowboard cross a Milano Cortina 2026
Michela Moioli ha conquistato una medaglia di bronzo nello snowboard cross a Milano Cortina 2026, grazie alla sua determinazione e alle recenti fatiche in allenamento.
Michela Moioli conquista il bronzo nello snowboard cross alle Olimpiadi di Milano-Cortina
Michela Moioli ha ottenuto il bronzo nello snowboard cross a Livigno, una vittoria che nasce dalla sua determinazione e preparazione.
Michela Moioli è bronzo nello snowboard cross. Tre medaglie in tre Olimpiadi.
Ultime notizie su olimpiadi milano
Argomenti discussi: Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Momenti clou che l'hanno resa spettacolare e unica; Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; Blog | Il giorno è arrivato. Presto capiremo se i 2 miliardi impiegati per i Giochi sono stati spesi bene; Olimpiadi: la cerimonia di apertura diffusa di Milano-Cortina.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 febbraio in DIRETTA: cocente delusione, Ghiotto mai in garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it
Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 17Per approfondire: Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia prima di Milano Cortina 2026 ... tg24.sky.it
Le atlete italiane delle Olimpiadi Milano-Cortina non si sono distinte solo per i loro successi sportivi, ma anche per i dettagli di stile. Due look unici che aggiungono un tocco di originalità al loro percorso olimpico. - facebook.com facebook
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, si inizia con il curling maschile: c’è Italia-Gran Bretagna x.com