Olimpiadi Milano-Cortina | l’azzurra Moioli è bronzo nello snowboard cross

Michela Moioli conquista la medaglia di bronzo nello snowboard cross ai Giochi di Milano-Cortina, dopo che una caduta nel corso della gara l’ha rallentata. La campionessa azzurra, già vincitrice di un oro a Pyeongchang nel 2018 e di un argento a Pechino nel 2022, si è risollevata rapidamente e ha tagliato il traguardo con determinazione. La sua prestazione si è svolta sulla pista di Cortina, davanti a un pubblico entusiasta.

LIVIGNO – Arriva oggi, 13 febbraio 2026, la diciottesima medaglia azzurra. Michela Moioli, dopo l’oro di PyeongChgang 2018 e l’argento a Pechino 2022, è ancora sul podio olimpico: bronzo dello snowboardcross ai Giochi di Milano Cortina. Si tratta del terzo podio olimpico per l’atleta bergamasca. Il titolo olimpico è andato all’australiana Josie Baff. Argento alla ceca Eva Adamczykova. Partita lenta nella parte iniziale, come in semifinale, l’azzurra ha faticato a trovare il ritmo ma è riuscita nelle curve finali a raggiungere le avversarie, restare agganciata e indovinare la giusta linea per conquistare uno storico podio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Michela Moioli è bronzo nello snowboard cross. Tre medaglie in tre Olimpiadi.

