Olimpiadi Milano-Cortina Italia vince medaglia d’argento nella staffetta mista 4x6km del biathlon con Wierer Vittozzi Hofer e Giacomel

L’Italia conquista un’altra medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Questa volta, nella staffetta mista 4x6 km di biathlon a Anterselva, Vittozzi, Wierer, Hofer e Giacomel portano a casa l’argento. “È stata una gara incredibile, sentivamo il calore del pubblico e volevamo dare tutto”, dice Vittozzi all’arrivo. È il terzo podio per l’Italia in questa edizione, che si fa sempre più emozionante.

Terza medaglia per l'Italia, oggi, quella per il secondo posto nella staffetta mista 4x6 km di biathlon ad Anterselva con Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel. Questi atleti sono stati i protagonisti di una gara straordinaria che vale il miglior risultato azzurro di sempre nella specialità. Olimpiadi Milano-Cortina, medaglia d’argento per l’Italia nella staffetta mista 4x6km del biathlon con Wierer, Vittozzi, Hofer e Giacomel - VIDEO Una prestazione di altissimo livello, davanti al pubblico di casa, regala all’Italia una medaglia pesantissima nella staffetta mista di biathlon. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

