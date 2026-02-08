Milano Cortina 2026 super Italia nel Mixed Team del biathlon | è medaglia d’argento

L’Italia conquista l’argento nel biathlon a Anterselva. La staffetta mista 4x6 km, con Vittozzi, Wierer, Hofer e Giacomel, chiude in seconda posizione dopo una gara intensa di velocità e precisione. Una medaglia che dimostra ancora una volta il talento degli azzurri sui campi di casa.

Anterselva, 8 febbraio 2026 – Nella culla del biathlon italiano di Anterselva e di gare strabilianti degli Azzurri, in campo internazionale, arriva una splendida medaglia d’argento per l’Italia Team Il Mixed Team della staffetta 4x6km, composto da Lisa Vittozzi (CS Carabinieri), Dorothea Wierer (Fiamme Gialle), Lukas Hofer (CS Carabinieri) e Tommaso Giacomel (Fiamme Gialle), è salito sul secondo gradino del podio dopo una grande gara di velocità e concentrazione (+25”8). Nel percorso veloce e al poligono, gli Azzurri hanno dimostrato talento e carattere. A vincere la gara è stata la Francia (1h04’15”5), terza la Germania con +1’05”3.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

La prima giornata di Milano Cortina 2026 si apre con risultati sorprendenti per l’Italia.

L’Italia sale sul podio nella staffetta mista di biathlon a Milano Cortina 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Giovanni Franzoni a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare veloci di sci alpino maschile; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il programma completo e gli eventi da medaglia giorno per giorno | Calendario; Sci alpino: che succede al corpo e agli sci nelle gare delle Olimpiadi invernali; Olimpiadi Milano Cortina 2026, il calendario con tutte le gare e le date delle finali.

Milano-Cortina 2026, biathlon: argento per la staffetta mista azzurraGiacomel, Hofer, Wierer e Vittozzi regalano la sesta medaglia all’Italia: oro per la Francia, alla Germania il bronzo ... sportmediaset.mediaset.it

Milano-Cortina 2026: super Goggia, è bronzo nella discesa femminileIl palcoscenico di Milano-Cortina 2026 si tinge d’azzurro grazie a una prestazione magistrale che conferma il talento cristallino di una delle icone ... thesocialpost.it

A Bormio si parla di sport e prodotti locali in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 facebook

ULTIM'ORA MILANO-CORTINA 2026 , , Gli azzurri conquistano la medaglia d'argento nella Staffetta Biathlon #SkySport #MilanoCortina2026 x.com