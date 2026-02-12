Federica Brignone ha vinto l’oro nel superG alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La sciatrice italiana ha sfiorato l’impossibile, superando tutte le avversarie con una corsa perfetta. La vittoria è arrivata al termine di una gara intensa, che l’ha vista spingere al massimo fino all’ultima porta. La sua impresa rimarrà nella storia dello sport italiano.

SuperG femminile: immensa Brignone, strepitoso oro Il sogno si trasforma in realtà al termine di una rincorsa ai limiti dell’impossibile:. Un minuto, ventitré secondi e quarantuno centesimi. Il cronometro si ferma su 1:23.41 ed è un tempo che profuma di leggenda: è la prestazione che vale la medaglia d’oro, il sigillo definitivo di Federica Brignone. Spetta ora a ciascuno scegliere le parole più adatte per descrivere un’impresa sportiva destinata a restare scolpita nella storia delle Olimpiadi. È un risultato che entra di diritto nel cuore di tutta l’Italia, unendo gli appassionati di sci e l’intero Paese sotto un unico tricolore. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Milano Cortina: Federica Brignone nella leggenda! È Oro nel superG olimpico

Approfondimenti su Milano Cortina

Federica Brignone ha vinto l’oro nel SuperG a Cortina.

Federica Brignone ha vinto l’oro nel SuperG delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Federica Brignone in esclusiva dopo la prima prova Olimpica: Mi mancano chilometri, un sogno essere portabandiera · Sci alpino; Quando gareggia Brignone in gigante e superG? Date, orari e dove vederla; Milano Cortina 2026: la discesa libera di Federica Brignone, il coraggio della tigre; Federica Brignone, chi è la portabandiera azzurra alla cerimonia di apertura di Milano Cortina.

Milano Cortina, la diretta: Federica Brignone vince l'oro in SuperG, fuori Sofia Goggia. Sulle piste anche Mattarella (con la giacca dell'Italia)Federica Brignone è prima nel SuperG femminile ai Giochi di Milano Cortina. Quando sono scese 15 atlete, la campionessa azzurra con 1:23.41 è in testa: ancora deve scendere tra le altre, l'olimpionica ... ilmattino.it

Dal grave infortunio all'oro olimpico nel SuperG: chi è Federica BrignoneLa fuoriclasse azzurra dello sci, arrivata alle Olimpiadi italiane dopo una lunga rincorsa, ha trovato oggi una vittoria da sogno nel SuperG a Cortina ... adnkronos.com

Federica Brignone sta partecipando alla women’s super-G race a Milano Cortina 2026. In quanti hanno notato il suo casco con la tigre Ecco cosa significa e quanto costa. facebook

Milano-Cortina, il #Cio ha squalificato lo skeletonista ucraino #Heraskevych x.com