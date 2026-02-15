Leggendaria Federica Brignone si prende un oro straordinario anche nel gigante di Milano Cortina

Federica Brignone ha conquistato un oro storico nel gigante di Milano Cortina, portando a casa la medaglia dopo una seconda manche impeccabile. La sua vittoria si è decisa negli ultimi metri, quando ha sorpassato le avversarie con grande determinazione. La sciatrice italiana ha dimostrato tutta la sua esperienza e talento, regalando un risultato che resterà nella memoria degli appassionati.

