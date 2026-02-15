Leggendaria Federica Brignone si prende un oro straordinario anche nel gigante di Milano Cortina

Da fanpage.it 15 feb 2026

Federica Brignone ha conquistato un oro storico nel gigante di Milano Cortina, portando a casa la medaglia dopo una seconda manche impeccabile. La sua vittoria si è decisa negli ultimi metri, quando ha sorpassato le avversarie con grande determinazione. La sciatrice italiana ha dimostrato tutta la sua esperienza e talento, regalando un risultato che resterà nella memoria degli appassionati.

Straordinaria Federica Brignone nel gigante femminile: stupenda medaglia d'oro, la seconda di queste Olimpiadi, con una seconda manche perfetta. Le avversarie si sono inchinate all'arrivo della campionessa azzurra, semplicemente perfetta.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Brignone leggendaria a Cortina: è medaglia d’oro in Slalom Gigante. Goggia fuori dal podio

Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’oro nel gigante di Cortina, dopo aver dominato la prima manche e aver sorpreso gli avversari con un'ottima sciata.

Milano Cortina: Federica Brignone nella leggenda! È Oro nel superG olimpico

Federica Brignone ha vinto l’oro nel superG alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Le parole sono finite: Federica Brignone fa la differenza nella 1^ manche olimpica, Goggia è lì! Il gigante a cinque cerchi sull'Olympia delle Tofane di Cortina si apre con un'altra prestazione semplicemente leggendaria della neo campionessa di super-g: 34 centesimi

Massimo Gramellini celebra Federica Brignone: La storia più incredibile dello sport mondiale, ma anche della medicina. Abbiamo delle donne meravigliose da queste parti e tu le rappresenti tutte, dice il torinese nel suo monologo