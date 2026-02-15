Olimpiadi Lisa Vittozzi trionfa nell’inseguimento | è primo oro storico per l’Italia nel biathlon

Lisa Vittozzi ha vinto l’oro nell’inseguimento di biathlon, portando per la prima volta un titolo così prestigioso all’Italia. La gara si è svolta ieri in un clima di grande entusiasmo, con la sportiva che ha mantenuto un ritmo costante fin dall’inizio. La vittoria arriva dopo settimane di allenamenti intensi, che hanno permesso a Vittozzi di superare le avversarie e conquistare il podio più alto. La sua performance ha sorpreso molti appassionati, che non si aspettavano un risultato così brillante.

Oltre all'oro di Federica Brignone in Gigante, dell'argento nello snowboard, del bronzo nella staffetta del fondo, arriva anche un altro brillante oro di caratura importante, quello di Lisa Vittozzi nel biathlon. Non si sa dove guardare e per chi applaudire in questa domenica a dir poco trionfale per l'Italia, che grazie a quattro nuove medaglie rende Milano Cortina 2026 l'edizione dei Giochi invernali più vincente di sempre. Ventidue podi, superati quindi i venti di Lillehammer 1994. Insomma, a pochi minuti dall'oro in gigante che consegna alla leggenda Brignone e all'argento strappato da Sommariva-Moioli alla Francia nel cross a squadre dello snowboard, arriva il trionfo in solitaria nell'inseguimento 10 km del biathlon di Vittozzi. PER SEMPRE MONNA LISA! Vittozzi nell'empireo: campionessa olimpica nell'inseguimento, primo oro nel biathlon! Italia a 22 medaglie: storico oro di Lisa Vittozzi nell'inseguimento 10 km di biathlon Lisa Vittozzi ha conquistato il primo oro italiano ai Giochi di Milano-Cortina 2026, grazie a una prestazione impeccabile nell'inseguimento femminile 10 km di biathlon.