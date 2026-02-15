Milano Cortina | una domenica storica per l' Italia! Lisa Vittozzi oro nel biathlon nella gara ad inseguimento

Lisa Vittozzi si aggiudica l’oro nel biathlon ad Anterselva, portando a casa la vittoria dopo aver dominato la gara di inseguimento. La sua prestazione decisiva si è concretizzata grazie a uno sprint finale convincente, che le ha permesso di superare le avversarie e salire sul gradino più alto del podio. La vittoria arriva in una giornata che resterà nella storia dello sport italiano, in una località simbolo di questa manifestazione.

Lisa Vittozzi vince l'oro nella gara ad inseguimento di biathlon ad Anterselva. L'argento va alla finlandese Suvi Minkkinen e la norvegese Marem Kirkeeide, bronzo. L’azzurra è rimasta senza errori al poligono, recuperando così quattro posizioni rispetto all’individuale di ieri. "Mi sono venuti i brividi sugli ultimi chilometri" «Non ci posso credere, sono troppo felice. Sono molta orgogliosa di me, mi sono venuti i brividi sugli ultimi chilometri. E’ un sogno che si avvera. Mi mancava questa medaglia e sono riuscita a portarla a casa. Mi scoppia il cuore». Lo ha detto la biatleta azzurra Lisa Vittozzi dopo aver conquistato l’oro nella gara ad inseguimento di Milano Cortina, ad Anterselva. 🔗 Leggi su Feedpress.me

