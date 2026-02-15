Olimpiadi Milano Cortina 2026 | il programma di domani 16 febbraio Orari tv ordine delle gare

Il 16 febbraio, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 vedranno assegnare sei medaglie in diverse discipline. La giornata si apre con le gare di short track e sci alpino, seguite da eventi di freestyle, salto con gli sci, pattinaggio artistico e monobob. Gli atleti si preparano a dare il massimo su diversi impianti, mentre gli spettatori seguono con attenzione gli incontri in diretta TV. La competizione promette emozioni intense e sorprese in ogni disciplina.

Domani, lunedì 16 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno sei i titoli in palio, ovvero quelli dei 1000 metri femminili di short track, dello slalom maschile di sci alpino, del big air femminile di sci freestyle, del super team maschile di salto con gli sci, delle coppie d'artistico di pattinaggio e del monobob femminile. Oltre alle finali in programma, proseguiranno le fasi a gironi dei tornei di hockey ghiaccio maschile e di curling maschile e femminile, inoltre si terranno le semifinali del torneo di hockey ghiaccio femminile ed inizieranno le gare del bob a 2 maschile.