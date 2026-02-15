Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | domani il pranzo avrà un sapore da medaglia
Arianna Fontana ed Elisa Confortola cercano nuove medaglie alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, mentre a Bormio si conclude lo sci alpino maschile con lo slalom speciale. Domani il pranzo avrà un sapore da medaglia, con le due atlete italiane pronte a scendere in pista e a fare la differenza.
Arianna Fontana ed Elisa Confortola in lizza nella staffetta e nei 1000 metri, mentre a Bormio lo slalom speciale chiude il programma dello sci alpino maschile Arianna Fontana ed Elisa Confortola a caccia di altre medaglie, mentre a Bormio si chiude il programma dello sci alpino maschile con la disputa dello slalom speciale. Questo, invece, il programma completo di tutte le altre gare che si disputeranno domani, lunedì 16 febbraio, nell'ambito dei Giochi di Milano-Cortina 2026, ma che non assegneranno medaglie: SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Olimpiadi Milano Cortina 2026: qualificazioni intense a Livigno e Cortina, l’Italia caccia il sogno medaglia.
Domenica intensa a Livigno e Cortina, dove gli atleti italiani si sono dati battaglia per le qualificazioni olimpiche.
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il programma completo e gli eventi da medaglia giorno per giorno | Calendario
#Milano-Cortina 2026 || Dopo la cerimonia di apertura del 6 febbraio, le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina entrano nel vivo.
Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - Tedofori Unicatt
Argomenti discussi: Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Momenti clou che l'hanno resa spettacolare e unica; Cosa fare a Milano durante i Giochi Invernali Milano Cortina 2026; Olimpiadi Milano Cortina 2026, cerimonia d'apertura a San Siro. FOTO; Il medagliere azzurro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026.
Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 22L'Italia ai Giochi di Milano Cortina finora ha collezionato in totale 22 medaglie, così divise: Staffetta maschile 4×7,5 km sci di fondo (Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz e Federico Pellegrino) ... tg24.sky.it
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 febbraio in DIRETTA: in corso skeleton e curling, si avvicina il pattinaggio artisticoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it
San Marino RTV. . MILANO CORTINA 2026 Le emozioni di San Marino alle Olimpiadi e l'impegno di chi ci lavora Tutta la Repubblica del Titano ha fatto il tifo per Rafael Mini nel giorno della di debutto dello slalom special. A Livigno c'è anche Sara Mussoni al l facebook
Milano Cortina, le Olimpiadi con le medaglie più "generose" di sempre x.com