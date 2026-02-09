Olimpiadi Milano Cortina 2026 | qualificazioni intense a Livigno e Cortina l’Italia caccia il sogno medaglia

Domenica intensa a Livigno e Cortina, dove gli atleti italiani si sono dati battaglia per le qualificazioni olimpiche. La seconda giornata delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 si è rivelata decisiva per la squadra italiana, con le qualificazioni che si sono fatte più dure e combattute. Gli atleti hanno mostrato determinazione e voglia di arrivare in quota, mentre la tensione saliva in vista delle medaglie. La sfida continua, e gli occhi sono puntati sui prossimi appuntamenti.

Una Domenica di Battaglie Bianche: L'Italia alla Ricerca di un Sogno Olimpico. La seconda giornata delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 si preannuncia come un banco di prova cruciale per la spedizione italiana, con un calendario denso di eventi e atleti pronti a sfidarsi per la gloria olimpica. Dalle prime ore del mattino, le località alpine e cittadine coinvolte si sono animate, pronte ad accogliere competizioni che promettono emozioni e colpi di scena. Il programma odierno offre un ampio ventaglio di opportunità per conquistare medaglie e portare lustro all'Italia ospitante. L'appuntamento inaugurale è stato fissato per le 9:00 a Livigno, dove si sono svolte le qualifiche di snowboard, nella disciplina dello slalom gigante parallelo.

