Olimpiadi Lisa Vittozzi trionfa nell’inseguimento | primo oro storico per l’Italia nel biathlon

Lisa Vittozzi ha vinto la sua prima medaglia d’oro olimpica nell’inseguimento di biathlon, portando a casa il primo oro storico per l’Italia in questa disciplina. La vittoria è arrivata dopo una gara intensa, con la sportiva veneta che ha mantenuto alta la concentrazione negli ultimi chilometri, nonostante la pressione crescente. Alla fine, Vittozzi si è lasciata andare a un sorriso radioso, ricordando come questa vittoria sia stata il risultato di mesi di allenamenti e sacrifici.

Oltre all'oro di Federica Brignone in Gigante, dell'argento nello snowboard, del bronzo nella staffetta del fondo, arriva anche un altro brillante oro di caratura importante, quello di Lisa Vittozzi nel biathlon. Non si sa dove guardare e per chi applaudire in questa domenica a dir poco trionfale per l'Italia, che grazie a quattro nuove medaglie rende Milano Cortina 2026 l'edizione dei Giochi invernali più vincente di sempre. Ventidue podi, superati quindi i venti di Lillehammer 1994. Insomma, a pochi minuti dall'oro in gigante che consegna alla leggenda Brignone e all'argento strappato da Sommariva-Moioli alla Francia nel cross a squadre dello snowboard, arriva il trionfo in solitaria nell'inseguimento 10 km del biathlon di Vittozzi.