Italia a 22 medaglie | storico oro di Lisa Vittozzi nell’inseguimento 10 km di biathlon

Lisa Vittozzi ha conquistato il primo oro italiano ai Giochi di Milano-Cortina 2026, grazie a una prestazione impeccabile nell’inseguimento femminile 10 km di biathlon. La squadra italiana festeggia il risultato, che arriva dopo settimane di allenamenti intensi e sacrifici sul campo. La vittoria si è concretizzata con un punteggio perfetto al tiro, dimostrando grande concentrazione e abilità tecnica.

Lisa Vittozzi scrive la storia a Milano-Cortina 2026: oro nell’inseguimento femminile 10 km con un perfetto 20 su 20 al poligono. È la prima medaglia d’oro olimpica per l’Italia nel biathlon e la numero 22 complessiva per la spedizione azzurra. Gara impeccabile dell’azzurra, capace di non sbagliare un colpo nelle quattro sessioni di tiro. Partita dal quinto posto, Vittozzi costruisce la rimonta con lucidità e freddezza assoluta, facendo la differenza proprio al poligono. Zero errori, ritmo costante sugli sci e gestione perfetta della pressione. Mai prima d’ora l’Italia aveva conquistato l’oro olimpico nel biathlon.🔗 Leggi su Sportface.it

Lisa Vittozzi torna protagonista nel biathlon, aggiudicandosi l'inseguimento a Hochfilzen.

Benvenuti alla diretta dell'inseguimento femminile di Ruhpolding 2026, gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 20252026.

