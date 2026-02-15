Italia a 22 medaglie | storico oro di Lisa Vittozzi nell’inseguimento 10 km di biathlon
Lisa Vittozzi ha conquistato il primo oro italiano ai Giochi di Milano-Cortina 2026, grazie a una prestazione impeccabile nell’inseguimento femminile 10 km di biathlon. La squadra italiana festeggia il risultato, che arriva dopo settimane di allenamenti intensi e sacrifici sul campo. La vittoria si è concretizzata con un punteggio perfetto al tiro, dimostrando grande concentrazione e abilità tecnica.
Lisa Vittozzi scrive la storia a Milano-Cortina 2026: oro nell’inseguimento femminile 10 km con un perfetto 20 su 20 al poligono. È la prima medaglia d’oro olimpica per l’Italia nel biathlon e la numero 22 complessiva per la spedizione azzurra. Gara impeccabile dell’azzurra, capace di non sbagliare un colpo nelle quattro sessioni di tiro. Partita dal quinto posto, Vittozzi costruisce la rimonta con lucidità e freddezza assoluta, facendo la differenza proprio al poligono. Zero errori, ritmo costante sugli sci e gestione perfetta della pressione. Mai prima d’ora l’Italia aveva conquistato l’oro olimpico nel biathlon.🔗 Leggi su Sportface.it
Il ritorno di Lisa Vittozzi, la campionessa del biathlon torna alla vittoria: suo l’inseguimento a Hochfilzen
Lisa Vittozzi torna protagonista nel biathlon, aggiudicandosi l'inseguimento a Hochfilzen.
LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi sfida Oeberg e Jeanmonnot
LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi sfida Oeberg e Jeanmonnot

Benvenuti alla diretta dell'inseguimento femminile di Ruhpolding 2026, gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 20252026.
