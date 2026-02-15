Olimpiadi bollenti | perché i preservativi sono già finiti ai giochi polemica sulle scorte e organizzazione sotto accusa
Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, i preservativi distribuiti agli atleti sono finiti in soli tre giorni, sollevando polemiche sulla gestione delle scorte. La carenza ha suscitato dubbi sull’organizzazione dell’evento e sulla pianificazione delle forniture. Alcuni addetti ai lavori criticano la mancanza di una logistica adeguata per garantire il rifornimento costante.
Alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 non si parla solo di medaglie e record. Al villaggio olimpico di Fiames, a Cortina, i preservativi distribuiti gratuitamente agli atleti sono terminati in appena tre giorni. Una notizia che racconta un aspetto poco visibile dei Giochi: la vita quotidiana degli sportivi, tra prevenzione sanitaria, relazioni e organizzazione logistica. Le scorte, giudicate insufficienti rispetto alle edizioni precedenti, hanno acceso il dibattito. E mostrano come anche i dettagli organizzativi possano diventare un caso. Secondo quanto riferito da uno sportivo rimasto anonimo, le scorte disponibili nel villaggio olimpico di Fiames si sono esaurite rapidamente: “ Sono finite in appena tre giorni, ci hanno promesso che ne arriveranno altre, ma chissà quando “. 🔗 Leggi su Screenworld.it
