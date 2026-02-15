Il sabotaggio di alcune linee ferroviarie ha causato lo stop improvviso alla stazione Termini, creando disagi enormi per migliaia di passeggeri. La mattina del 15 febbraio 2026, i treni ad alta velocità sono stati bloccati, lasciando i viaggiatori in attesa di chiarimenti e con i biglietti inutilizzabili. Un atto intenzionale che ha messo sotto pressione le infrastrutture di Roma proprio in un periodo cruciale, quando la città si prepara ad accogliere le Olimpiadi invernali.

Termini al Collasso: Sabotaggi sulla Ferrovia e l’Olimpiade in Bilico. Roma, 15 febbraio 2026 – Una serie di sabotaggi sulle linee ad alta velocità ha paralizzato la stazione Termini, epicentro del traffico ferroviario italiano, gettando nel caos i piani di migliaia di viaggiatori e sollevando interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture in un momento delicato come le Olimpiadi invernali. La situazione, esplosa nelle prime ore di oggi, ha causato ritardi e cancellazioni a cascata, bloccando passeggeri provenienti da tutto il mondo. Un’Ondata di Disagi e Rassegnazione a Termini. La stazione Termini si è trasformata in un focolaio di frustrazione e incertezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nel giorno di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, l’Italia si trova ad affrontare una serie di sabotaggi ferroviari.

La rete ferroviaria italiana è stata presa di mira da sabotaggi coordinati nelle ultime settimane.

