Sabotaggi ferroviari in Italia | indagini per collegamenti con minacce pre-Olimpiadi Milano-Cortina 2026

La rete ferroviaria italiana è stata presa di mira da sabotaggi coordinati nelle ultime settimane. Le autorità indagano su collegamenti tra questi atti e le minacce che circolano in vista delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina, tra febbraio e marzo 2026. Finora, nessuno si è preso la responsabilità, ma gli investigatori sospettano che ci siano intenti di mettere in crisi l’organizzazione e la mobilità del Paese. La situazione resta sotto controllo, mentre le forze dell’ordine intensificano i controlli sui binari e le stazioni.

L'Italia è stata scossa da un'azione di sabotaggio coordinato che ha preso di mira la rete ferroviaria, con l'obiettivo dichiarato, secondo gli investigatori, di interrompere il Paese e ostacolare le imminenti Olimpiadi invernali di Milano e Cortina. L'evento, che si è verificato in pieno giorno di sabato 7 febbraio 2026, ha paralizzato il traffico ferroviario tra Bologna e Padova, e sulla linea Adriatica, causando disagi a migliaia di viaggiatori e sollevando immediate preoccupazioni per la sicurezza delle infrastrutture critiche nazionali. L'azione, descritta come un "atto di terrorismo" dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, si inserisce in un contesto di crescente inquietudine legato a possibili azioni anarco-insurrezionaliste, che ricordano dinamiche simili a quelle già registrate in Francia in preparazione delle Olimpiadi di Parigi 2024.

