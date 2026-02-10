Olimpiadi Milano-Cortina | sabotaggi ferroviari indagini per terrorismo e rivendicazione anarchica online

Nel giorno di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, l’Italia si trova ad affrontare una serie di sabotaggi ferroviari. In particolare, sono stati esplosi due ordigni artigianali, uno vicino a Bologna e uno a Pesaro, entrambi esplosi o trovati inesplosi. Le autorità stanno indagando per terrorismo e hanno già rivendicato gli attacchi online, attribuendoli a gruppi anarchici. La situazione ha messo in allarme le forze dell’ordine, che stanno rafforzando i controlli sui binari e sulle

Un'escalation di sabotaggi ferroviari ha colpito l'Italia nel giorno d'apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, con un ordigno artigianale esploso nei pressi di Bologna e un altro ritrovato inesploso, oltre a un episodio simile verificatosi a Pesaro. Le indagini si concentrano su gruppi anarchici, mentre la Procura di Bologna ha aperto un fascicolo per associazione con finalità di terrorismo e attentato alla sicurezza dei trasporti. L'incidente più grave si è verificato a Castel Maggiore, vicino Bologna, dove un ordigno ha danneggiato i cavi della segnaletica ferroviaria, causando disagi alla circolazione.

