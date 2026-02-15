Olimpiadi 2026 spettacolare Federica Brignone | medaglia d’oro bis nello slalom gigante – Gli italiani in gara domenica 15 febbraio
Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro nello slalom gigante alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dopo aver dominato la prima manche e aver dimostrato grande agilità sulla neve. La gara si è svolta domenica 15 febbraio, attirando l’attenzione di tifosi e appassionati italiani. La sciatrice italiana ha dimostrato ancora una volta il suo talento, lasciando dietro di sé le avversarie più quotate.
Federica Brignone conquista la medaglia d’oro nello slalom gigante Olimpiadi di Milano-Cortina, dopo avere dominato la prima manche. Medaglia bis dopo il capolavoro in SupeG. La prima manche di Brignone. Prima manche super per Federica Brignone che è provvisoriamente in testa nel gigante olimpico femminile di Cortina d’Ampezzo. L’azzurra ha rifilato 34 centesimi alla tedesca Lena Duerr e 46 a Sofia Goggia, a sorpresa in lotta per il podio quando sono scese 22 atlete. A 76 centesimi di distacco a un terzetto di avversarie tutte alla pari: la norvegese Thea Louise Stjernesund, la svedese Sara Hector e Lara Colturi, italiana che corre per l’Albania.🔗 Leggi su Open.online
Olimpiadi 2026, Federica Brignone sogna il bis nel gigante: ci riprova anche Sofia Goggia – Gli italiani in gara domenica 15 febbraio
Federica Brignone punta alla seconda medaglia nel gigante alle Olimpiadi di Milano-Cortina dopo aver ottenuto un buon piazzamento sabato.
Olimpiadi 2026, Federica Brignone in testa dopo la prima manche del gigante, Sofia Goggia sogna il podio – Gli italiani in gara domenica 15 febbraio
Federica Brignone ha dominato la prima manche del gigante alle Olimpiadi 2026 a Cortina d’Ampezzo, portando l’Italia in testa grazie a una discesa precisa e veloce.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, domenica 15 febbraio; Tomba, Compagnoni e Goggia accendono i bracieri; Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris; Olimpiadi, dall'infortunio all'oro: la favola di Federica Brignone.
Federica Brignone ha vinto l’oro anche nello slalom giganteFinora tra Tesero e Predazzo, dove ci sono le gare di sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica, l’Italia non aveva ancora vinto una medaglia. Ne ha vinta una di bronzo nella staffetta 4×7,5 ... ilpost.it
Federica Brignone domina il gigante e vince un altro oro! Sofia Goggia giù dal podio dopo la seconda mancheAppuntamento con la storia per Federica Brignone, già capace di conquistare l’oro in Super-G alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La Tigre valdostana è in testa dopo la prima manche del gi ... sportal.it
: ! Federica Brignone si conferma regina dello sci: vince la seconda medaglia d'oro alle Olimpiadi nello Slalom Gigante #Corrieredellosport #Brignone x.com
MILANO CORTINA | "La neve è facilissima, il tracciato piuttosto easy. Io ho cercato di attaccare e fare tutto in modo pulito e intelligente". Federica Brignone commenta così la prima manche del gigante di Milano Cortina, che la vede provvisoriamente al comand facebook