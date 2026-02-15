Olimpiadi 2026 spettacolare Federica Brignone | medaglia d’oro bis nello slalom gigante – Gli italiani in gara domenica 15 febbraio

Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro nello slalom gigante alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dopo aver dominato la prima manche e aver dimostrato grande agilità sulla neve. La gara si è svolta domenica 15 febbraio, attirando l’attenzione di tifosi e appassionati italiani. La sciatrice italiana ha dimostrato ancora una volta il suo talento, lasciando dietro di sé le avversarie più quotate.

Federica Brignone conquista la medaglia d’oro nello slalom gigante Olimpiadi di Milano-Cortina, dopo avere dominato la prima manche. Medaglia bis dopo il capolavoro in SupeG. La prima manche di Brignone. Prima manche super per Federica Brignone che è provvisoriamente in testa nel gigante olimpico femminile di Cortina d’Ampezzo. L’azzurra ha rifilato 34 centesimi alla tedesca Lena Duerr e 46 a Sofia Goggia, a sorpresa in lotta per il podio quando sono scese 22 atlete. A 76 centesimi di distacco a un terzetto di avversarie tutte alla pari: la norvegese Thea Louise Stjernesund, la svedese Sara Hector e Lara Colturi, italiana che corre per l’Albania.🔗 Leggi su Open.online

