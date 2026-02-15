Olimpiadi 2026 Federica Brignone sogna il bis nel gigante | ci riprova anche Sofia Goggia – Gli italiani in gara domenica 15 febbraio

Federica Brignone punta alla seconda medaglia nel gigante alle Olimpiadi di Milano-Cortina dopo aver ottenuto un buon piazzamento sabato. La campionessa azzurra si prepara a riprovarci, insieme a Sofia Goggia che ha deciso di sfidare le nevi alpine domenica 15 febbraio. Gli italiani attendono con ansia le gare di questa giornata, sperando di vedere un miglior risultato rispetto alle ultime competizioni.

Dopo un sabato avaro di medaglie per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina, i tifosi azzurri sperano in una domenica più ricca di soddisfazione. Sulle piste olimpiche, in ogni caso, il divertimento oggi sarà garantito. Tra le atlete più attese in gara oggi, domenica 15 febbraio, ci sono senz’altro Federica Brignone, fresca di un meraviglioso oro in Super G, e Sofia Goggia. Le due campionesse azzurre sono attese dalla sfida femminile di slalom gigante – assieme alle connazionali Lara Dalla Mea e Asja Zenere. Il clou è in programma all’ora di pranzo. Occhi puntati pure sul biathlon, dove l’Italia sogna di salire sul podio nella finale di inseguimento tanto maschile – con Tommaso Giacomel – quanto femminile – con Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer.🔗 Leggi su Open.online

Oggi, domenica 15 febbraio, gli italiani scendono in pista per le Olimpiadi 2026, perché sperano di conquistare medaglie nelle varie discipline.

Oggi alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina si svolgono diverse gare.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.