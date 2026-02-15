Olimpiadi 2026 Federica Brignone in testa dopo la prima manche del gigante Sofia Goggia sogna il podio – Gli italiani in gara domenica 15 febbraio
Federica Brignone ha dominato la prima manche del gigante alle Olimpiadi 2026 a Cortina d’Ampezzo, portando l’Italia in testa grazie a una discesa precisa e veloce. La campionessa italiana si è mostrata in forma, superando le avversarie con margine consistente, mentre Sofia Goggia punta al podio, sperando di migliorare la sua posizione nella seconda manche. Domenica 15 febbraio, gli italiani scenderanno di nuovo in pista per cercare di conquistare un risultato importante.
Prima manche super per Federica Brignone che è provvisoriamente in testa nel gigante olimpico femminile di Cortina d’Ampezzo. L’azzurra ha rifilato 34 centesimi alla tedesca Lena Duerr e 46 a Sofia Goggia, a sorpresa in lotta per il podio quando sono scese 22 atlete. A 76 centesimi di distacco a un terzetto di avversarie tutte alla pari: la norvegese Thea Louise Stjernesund, la svedese Sara Hector e Lara Colturi, italiana che corre per l’Albania. Il programma di domenica 15 febbraio. Dopo un sabato avaro di medaglie per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina, i tifosi azzurri sperano in una domenica più ricca di soddisfazione.🔗 Leggi su Open.online
