Italia Team nella storia | a Milano-Cortina 2026 mai così tante medaglie in un giorno

L’Italia ha scritto una pagina di storia ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Ieri, 8 febbraio, gli atleti italiani hanno conquistato sei medaglie in un solo giorno, un risultato mai visto prima. La giornata è stata un successo che ha riempito di orgoglio il movimento sportivo nazionale e ha lasciato il segno nel medagliere olimpico.

Sei medaglie in un giorno. Una giornata da record, quella di ieri 8 febbraio, per l'Italia Team: Milano Cortina 2026 entra nella storia olimpica azzurra. Mai prima d'ora, infatti, gli atleti italiani erano riusciti a conquistare più di tre medaglie nella stessa giornata di gare ai Giochi Olimpici Invernali. Primato azzurro. Il nuovo primato è stato stabilito grazie all'argento della staffetta mista di biathlon, con Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, e a una straordinaria pioggia di bronzi. A salire sul terzo gradino del podio sono stati Sofia Goggia nella discesa libera di sci alpino, Lucia Dalmasso nello slalom gigante parallelo di snowboard, Riccardo Lorello nei 5000 metri di pattinaggio di velocità, Dominik Fischnaller nel singolo maschile di slittino e il team event del pattinaggio di figura con Daniel Grassl, Matteo Rizzo, Lara Naki Gutmann, Charlène Guignard, Marco Fabbri, Sara Conti e Niccolò Macii.

