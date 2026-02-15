Olimpiadi 2026 l’Italia conquista la medaglia di bronzo nella staffetta di sci di fondo Brignone in testa dopo la prima manche del gigante – Gli italiani in gara domenica 15 febbraio

L’Italia ha vinto una medaglia di bronzo nella staffetta di sci di fondo ai Giochi di Milano-Cortina, a causa di una buona prestazione degli atleti italiani. Domenica 15 febbraio, gli sportivi hanno assistito a una gara combattuta, con i nostri rappresentanti che sono riusciti a salire sul podio. Intanto, Marta Brignone si è distinta nel gigante, restando in testa dopo la prima manche e attirando l'attenzione degli appassionati.