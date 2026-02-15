Olimpiadi 2026 l’Italia conquista la medaglia di bronzo nella staffetta di sci di fondo Brignone in testa dopo la prima manche del gigante – Gli italiani in gara domenica 15 febbraio
L’Italia ha vinto una medaglia di bronzo nella staffetta di sci di fondo ai Giochi di Milano-Cortina, a causa di una buona prestazione degli atleti italiani. Domenica 15 febbraio, gli sportivi hanno assistito a una gara combattuta, con i nostri rappresentanti che sono riusciti a salire sul podio. Intanto, Marta Brignone si è distinta nel gigante, restando in testa dopo la prima manche e attirando l'attenzione degli appassionati.
La squadra italiana di fondo si aggiudica la medaglia di bronzo nella staffetta maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina. L’ultimo giro di Federico Pellegrino permette all’Italia di salire sul podio, preceduta dalla Norvegia con Klaebo e dalla Francia. Federica Brignone in testa dopo la prima manche del gigante. Prima manche super per Federica Brignone che è provvisoriamente in testa nel gigante olimpico femminile di Cortina d’Ampezzo. L’azzurra ha rifilato 34 centesimi alla tedesca Lena Duerr e 46 a Sofia Goggia, a sorpresa in lotta per il podio quando sono scese 22 atlete. A 76 centesimi di distacco a un terzetto di avversarie tutte alla pari: la norvegese Thea Louise Stjernesund, la svedese Sara Hector e Lara Colturi, italiana che corre per l’Albania.🔗 Leggi su Open.online
Olimpiadi 2026, Federica Brignone in testa dopo la prima manche del gigante, Sofia Goggia sogna il podio – Gli italiani in gara domenica 15 febbraio
Federica Brignone ha dominato la prima manche del gigante alle Olimpiadi 2026 a Cortina d’Ampezzo, portando l’Italia in testa grazie a una discesa precisa e veloce.
Olimpiadi 2026, Federica Brignone sogna il bis nel gigante: ci riprova anche Sofia Goggia – Gli italiani in gara domenica 15 febbraio
Federica Brignone punta alla seconda medaglia nel gigante alle Olimpiadi di Milano-Cortina dopo aver ottenuto un buon piazzamento sabato.
MATTEO RIZZO stellare, l'Italia conquista la medaglia di bronzo nel team event | #MilanoCortina2026
Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, lunedì 9 febbraio; Quanto guadagna l'Italia grazie alle Olimpiadi Invernali 2026? L'indotto per il nostro Paese; Al via le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la cerimonia d’inaugurazione; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, domenica 15 febbraio.
Programma Olimpiadi Milano-Cortina 15 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tvEcco le gare del giorno ai Giochi Olimpici e gli atleti azzurri che gareggeranno per provare ad impreziosire il medagliere ... tuttosport.com
Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi, Milano Cortina 2026: orari gare 16 febbraio, tv, streamingGiorno 10 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, lunedì 16 febbraio, l'Italia sarà protagonista nelle sei finali che assegneranno ... oasport.it
In 87 mila reclutati per le Olimpiadi, spesso da ditte esterne: “Veniamo da tutta Italia, i fortunati condividono un letto. La paga tra tre mesi” (di Giuseppe Pietrobelli) facebook
Olimpiadi Milano Cortina, tutte le medaglie vinte dall'Italia ai Giochi invernali #SkySport #MilanoCortina2026 x.com