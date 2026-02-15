Oggi, 15 febbraio, il Gigante femminile di sci alpino apre le gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, attirando l’attenzione degli italiani. La competizione si svolge sulla pista di Cortina d’Ampezzo, dove le atlete si sfidano per conquistare una medaglia. Molti appassionati seguiranno le prove in diretta televisiva o sui canali online, sperando di vedere la loro preferita salire sul podio.

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 oggi, domenica 15 febbraio, è il giorno del Gigante femminile nello sci alpino. La nona giornata dei Giochi potrebbe regalare grandi soddisfazioni ai colori azzurri in particolare con le regine Sofia Goggia e Federica Brignone, la seconda già vincitrice di un oro nel SuperG davanti agli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Goggia è invece in cerca di rivincita dopo la sfortunata gara in SuperG, e di una nuova medaglia dopo il bronzo conquistato in discesa libera. Una gara da affrontare senza stress e pressioni, nonostante per entrambe sia l’ultima in questa edizione dei Giochi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, il programma di oggi 15 febbraio: gli italiani in gara, orari e dove vederli

Oggi, giovedì 12 febbraio, si svolge la sesta giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Oggi, venerdì 13 febbraio, i riflettori sono puntati sugli atleti italiani impegnati nella settima giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che si svolge tra gare di sci alpino e biathlon in diverse location del comprensorio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.