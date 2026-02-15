Olimpiadi 2026 | il programma di domani lunedì 16 febbraio Orari tv ordine delle gare

Il programma di domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 prevede sei gare che assegneranno medaglie in diverse discipline. La giornata si apre con le competizioni di short track, sci alpino, freestyle, salto con gli sci, pattinaggio artistico e monobob. Le gare si svolgeranno in diversi orari e saranno trasmesse in diretta televisiva, attirando l’attenzione di appassionati e spettatori.

Domani, lunedì 16 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno sei i titoli in palio, ovvero quelli dei 1000 metri femminili di short track, dello slalom maschile di sci alpino, del big air femminile di sci freestyle, del super team maschile di salto con gli sci, delle coppie d'artistico di pattinaggio e del monobob femminile. Oltre alle finali in programma, proseguiranno le fasi a gironi dei tornei di hockey ghiaccio maschile e di curling maschile e femminile, inoltre si terranno le semifinali del torneo di hockey ghiaccio femminile ed inizieranno le gare del bob a 2 maschile.