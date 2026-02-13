Olimpiadi | gli studenti di Taverna creatori di Tina e Milo ospiti all’Arena di Verona per la cerimonia di chiusura

Gli studenti di Taverna, che hanno creato i personaggi Tina e Milo, sono stati invitati all’Arena di Verona per partecipare alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi. Sono arrivati con i loro disegni e le loro storie, portando un tocco di creatività locale alla grande manifestazione sportiva. La loro presenza ha attirato l’attenzione di molti spettatori, entusiasti di vedere il talento emergere dai più giovani.

Da Taverna all’Arena di Verona: gli studenti autori di Tina e Milo protagonisti della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi. I giovani dell’Istituto Comprensivo di Taverna, Calabria, autori delle mascotte ufficiali Tina e Milo delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, saranno ospiti d’onore alla cerimonia di chiusura dei Giochi, in programma il 22 febbraio all’Arena di Verona. L’invito è arrivato a seguito di un’intermediazione dell’europarlamentare Giusi Princi, che ha sensibilizzato il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e la Fondazione Milano-Cortina 2026 sull’importanza di riconoscere il contributo di questi giovani talenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Le mascotte delle Olimpiadi 2026, Tina e Milo, sono nate in una scuola media calabrese e sono diventate il simbolo ufficiale dei Giochi Invernali di Milano e Cortina.

Giusi Princi porta la Calabria alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: si avvera il sogno dei ragazzi di TavernaLa Fondazione Milano Cortina 2026 ha accolto il mio appello: i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Taverna (Catanzaro), autori delle mascotte Tina e Milo, saranno presenti domenica 22 febbraio alla ... strettoweb.com

Oltre 1.700 studenti trentini alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: a Tesero una lezione di sport e valori(mi-lorenteggio.com) Trento, 13 febbraio 2026 – Ispirazione, orientamento, modelli positivi tra pari, comprensione del valore dell’impegno, avvicinamento alle discipline sportive, educazione al rispet ... mi-lorenteggio.com

Oltre 1.700 #studenti trentini alle #Olimpiadi #MilanoCortina2026: a #Tesero una lezione di sport e valori. Due giornate sulle nevi della #ValdiFiemme, un’esperienza educativa tra ispirazione, impegno e #spiritoolimpico ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati x.com

Sicilia 242 TV Nazionale - Canale 242 in tutta Italia - App Sicilia 24. . Ritornano le Olimpiadi delle Telecomunicazioni 2026, la competizione nazionale rivolta agli studenti dai 16 anni in su che ha l’obiettivo di promuovere la cultura scientifica e tecnologica tra i - facebook.com facebook