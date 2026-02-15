Olimpiadi 2026 gli italiani in gara oggi domenica 15 febbraio | Orari e finali | programma e dove vedere in tv
Oggi, domenica 15 febbraio, gli italiani scendono in pista per le Olimpiadi 2026, perché sperano di conquistare medaglie nelle varie discipline. In questa giornata si sfidano atleti di biathlon, skeleton e altre discipline, con tante gare in programma. La competizione si svolge in diverse location, tra cui il centro di Milano-Cortina, dove si tengono le finali di questa giornata.
Dal biathlon allo skeleton, sono diverse le possibilità di medaglia per l’Italia oggi, domenica 15 febbraio. Andando in ordine cronologico, già in mattinata gli azzurri del biathlon ci provano nell’inseguimento uomini. Lo stesso fanno le donne, ma nel pomeriggio a partire dalle 14:45. E a proposito di donne, è anche il giorno dello slalom gigante, con ancora presenti sia Sofia Goggia che Federica Brignone. Attenzione nel tardo pomeriggio, quando comincia la prova a squadre mista di skeleton: Amedeo Bagnis e Valentina Margaglio, entrambi piemontesi, sono due atleti di altissimo livello dello skeleton mondiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
