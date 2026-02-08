Olimpiadi 2026 LIVE risultati di Milano Cortina in diretta e medaglie degli italiani in gara | Goggia Brignone e Ghiotto ci provano

Oggi alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina si svolgono diverse gare. Gli italiani Goggia, Brignone e Ghiotto cercano di conquistare medaglie. La giornata è ricca di emozioni e le gare sono live, con risultati aggiornati in tempo reale. I tre atleti si preparano a mettere in mostra il loro talento sulle piste, mentre gli appassionati seguono con attenzione ogni movimento.

