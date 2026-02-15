Olimpiadi 2026 | Braathen fa la Storia Brasile sul Podio dello Slalom Gigante per la Prima Volta

Lucas Pinheiro Braathen ha fatto la storia nello slalom gigante ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, portando il Brasile sul podio per la prima volta in questa disciplina. La sua vittoria, arrivata sulla pista di Bormio, rappresenta un risultato inaspettato e simbolico per lo sport brasiliano, che finora non aveva mai conquistato medaglie in questa specialità.

